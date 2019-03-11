Боксы Thule Motion XT — самые надежные и удобные по результатам краш-теста Testfakta

По результатам краш-теста независимой шведской компании Testfakta грузовой бокс Thule Motion XT оказался лучшим среди девяти аналогичных моделей от ведущих производителей. Боксы Motion XT обеспечивают туристов дополнительным пространством, гарантируют сохранность вещей в любых дорожных условиях и просты в установке. Во время теста Testfakta багажники проверяли на ударопрочность, удобство в использовании и водонепроницаемость. Thule Motion XT с достоинством преодолел столкновения автомобилей на скоростях 30 км/ч и 40 км/ч, после которых полностью сохранил свой функционал и показал самые высокие результаты. В условиях, имитирующих поездку под проливным дождем со скоростью 80 км/ч, бокс сохранил все его содержимое в сухости и сохранности.

Критерий удобства оценивался экспериментом, в котором четверо человек разной комплекции (двое мужчин и две женщины) без посторонней помощи устанавливали боксы на крышу автомобиля, согласно инструкции. В этом тесте Thule Motion XT также получил наивысшую оценку. Кроме того, модель была удостоена международной премии Plus X в 2018 году за высокое качество, дизайн и простоту использования.

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