Выставка Motorsport Expo 2019 прошла на высоких скоростях

9 и 10 марта в Экспоцентре прошла 3-я выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2019. Выставка со скоростью болида пронеслась в центре Москвы и превратила его в бурлящий мир гонок. В одном месте собрались люди, для которых адреналин и азарт борьбы – это смысл жизни, и те, кто был готов только начать погружение в этот мир. Анастасия Нифонтова – героиня дня, рассказала о сложнейшей гонке Дакар, пилоты RDS GP – самой зрелищной дрифтовой серии, Илья Федоров и Екатерина Набойченко поделились планами на юбилейный сезон. Команда SMP Racing в лице Виктора Шайтара, Дениса Булатова, Алексея Басова и Ирины Сидорковой раздала автографы. Экспозиция выставки — яркая техника всех видов, от настоящего болида Формулы 1 и прототипа BR1 до победоносного КАМАЗа, эксклюзивные спортивные машины Konig Motor Club и дорогие суперкары, яркая дрифтовая машина RDS и ретро автомобили, представленные в единичном экземпляре – всё это зажгло искру в глазах посетителей и заразило их непередаваемыми эмоциями.

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