Назван главный приз Премии «ВНЕДОРОЖНИК ГОДА» 2019

Стал известен главный приз премии «ВНЕДОРОЖНИК ГОДА-2019». Победитель «Большого жюри» получит ключи от современного хорошо оснащённого кроссовера Haval H2, который предоставил партнёр Премии, компания Haval Россия. Церемония награждения пройдёт в рамках фестиваля 4х4 Fest, который состоится 25 и 26 мая на территории мотопарка «Вельяминово». Напоминаем, что до завершения голосования осталось меньше двух месяцев. Уже после 1 мая мы приступим к подведению итогов и определению победителя.

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