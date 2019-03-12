Aston Martin тестирует свой первый кроссовер DBX за полярным кругом

Компания Aston Martin тестирует прототипы DBX на испытательном полигоне Pirelli в Швеции, недалеко от полярного круга. Сборка первых образцов на заводе в уэльском Сейнт Атане начнется в середине этого года. Серийные машины появится в 2020 году. Площадка центра исследований и разработок Pirelli выбрана неслучайно. Здесь находятся полигоны с различным типом покрытия — от имитирующих заснеженные дороги трасс до покрытых льдом технических отрезков. Испытания в условиях холодного климата позволят инженерам настроить работу подвески и полного привода в условиях, когда сцепление с дорогой минимально.