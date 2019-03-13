Рождённый ползать летает за деньги. Зачем нам очередное ограничение скорости

Что ни сезон, власть подкидывает нам с вами повод для всенародного обсуждения. То спутниковые приёмники обяжут ставить, то «вафли» напекут… Но законодательная инициатива, тянущаяся ещё с середины прошлого года, способна затмить по важности всё, что наши «законостроители» натворили за последние десятилетия. Отмена нештрафуемого порога в 20 км/ч — это вам не это. Здесь надо сознавать всю глубину наших глубин.

ГИБДД уже поддержала. Премьер-министр тоже, что характерно. А мы что? А мы держимся. Ведь ясно же: денег нет. Вот и будем стричь их с нашей «новой нефти» — с народа. Сначала допустимое превышение понизят до 10 км/ч, потом до пяти, потом и вовсе отменят. Правда, пока не понятно, как к этому всему относится верховный главнокомандующий.

Дмитрий Медведев уже однажды экспериментировал с водительским сообществом, попытавшись ввести «нулевое промилле». Тогда прав лишилось огромное количество водителей, в жизни не прикасавшихся к алкоголю. Правда, между тем прецедентом и свежей инициативой есть колоссальная разница: тогда президент поверил, что он что-то решает, и хотел показать всем, что перемены реальны. Теперь же ничего, кроме желания состричь с населения дополнительные средствá (именно так, с ударением на последний слог), которые потом пойдут на квантовые двигатели и заселение Марса Рогозиным, нашими властями не движет.

Все рассказы, что это во имя нашей же с вами безопасности, — ширма. Расчёт на то, что массы поверят тому, что покажут по телевизору. Им сообщат, что в результате героических усилий власти смертность на дорогах, допустим, Кировской губернии снизилась по сравнению с прошлым годом, они и поверят.

Тут важно понять, что в реальности наша с вами безопасность — это наша же забота. Спасение утопающих… Да-да, вы меня поняли. И пока мы ждём, чем закончится очередной виток борьбы за наши кошельки, я позволю себе выступить с предложением.

Моя идея проста: раз уж власти хотят получить больше денег в казну, надо продавать лицензии на превышение. Допустим, разрешение на езду + 20 км/ч отдавать за 5000 рублей в год. Это десять минимальных штрафов, между прочим. То есть казна при деньгах, а человек при сознании, что он чуть лучше, или, если позволите, «чётче» остальных.

Ограничиваться этим не стоит. Напротив, я предлагаю продавать лицензию на + 40 км/ч. Стоимость — предмет для обсуждения. Думаю, тысяч пятьдесят в год вполне справедливо. Но за то, что государство доверит такому покупателю серьёзнейшую ответственность ездить быстрее остальных, он обязуется, например, в случае ДТП передать свой автомобиль властям. А в случае ДТП с пострадавшими ему придётся либо пожизненно содержать невиновных, либо добровольно посетить клинику трансплантологии. Ну и право на покупку такой лицензии должно выдаваться только тем, у кого есть подтверждённый стаж в 10 лет.

А дальше такой простор для бизнеса! Можно строить специальные безлимитные дороги и пускать на них только привилегированных водителей. Можно повышать стоимость продления лицензии в случае мелких ДТП — об учёте позаботятся страховые компании. При этом, разумеется, делать скидку «безаварийным». И именно ради того, чтобы в будущем получить особые права с допуском «+ 40», тысячи водителей станут ездить, как выпускники немецких автошкол. Нашего человека надо стимулировать. Это аксиома.

Я уверен, что после введения подобных VIP-категорий уровень аварийности снизится в разы. Народ станет копить баллы на скидку, дабы погонять вдоволь хотя бы в будущем. А пока водительское сообщество терпеливо собирает баллы, уже насупит светлое будущее, и автомобили смогут ездить без водителей. Немалая часть населения перейдёт из категории водителей в категорию пользователей беспилотников и прочей электрической нечисти. А те, кто ждал заветной лицензии, будут гонять на специальных дорогах среди себе подобных.

Бред? Конечно! Но мне кажется, что это не больший бред, чем введение экологических зон в городах, обязаловки с «ЭРА-ГЛОНАСС» и прошлогоднего флэшмоба с наклейкой «Ш». И не надо мне говорить о морали. Мы с вами в России в 2019 году. Мораль — это не тренд, а давно уже атавизм. Так почему бы не использовать вечное человеческое желание быть лучше себе подобных с пользой для государства?

Текст Вадим Клепнёв