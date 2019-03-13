Honda Ridgeline Baja Race Truck одержал победу в гонке Mint 400

Команда Honda Off-Road Racing Team во второй раз подряд завоевала первенство своем классе в гоночной серии Mint 400.

Соревнование, впервые прошедшее в 1968 году, является одной из самых знаменитых гонок по бездорожью и традиционно считается одной из сложнейших в автоспорте. Заезды проходят по четырем кругам примерно 100 миль длиной в пустынной местности в районе Лас-Вегаса, штат Невада.

Борьбу за первое место в классе «7200» для гоночных внедорожников с двигателями V6 вел экипаж в составе пилота Джеффа Проктора (Jeff Proctor), который в свою очередь является и владельцем команды, а также штурмана Эвана Уэллера (Evan Weller). После того, как команда сделала пит-стоп в середине заезда, Проктор передал управление менеджеру команды и ветерану внедорожных гонок Пэту Дэйли (Pat Dailey). По итогам тяжелого соревнования на протяжении почти 400 миль Ridgeline финишировал первым в своем классе.

Специальная версия Ridgeline Baja Race Truck оснащена двигателем V6 с двойным турбонаддувом, разработанным подразделением Honda Performance Development. Гоночный внедорожник получил кузов, созданный дизайнерской студией Honda R&D America в Лос-Анджелесе. 3,5-литровый двигатель HR35TT мощностью около 550 л.с. получил тот же блок цилиндров, которые используются на серийных V6 для новых Ridgeline. Кроме того, среди уникальных элементов силовой установки представлена специальная воздухозаборная камера и изготовленное на заказ программное обеспечение блока управления двигателем (ECU).

Джефф Проктор: «Что тут сказать, мы выиграли Mint 400! Ridgeline Baja Race Truck был сегодня на высоте! Но мы бы ничего не добились без помощи нашей команды Honda Off-Road Racing. Ни одного пробоя колеса, никаких серьезных трудностей, прекрасные условия для гонки – и победа! Я искренне благодарен компании Honda, подразделению Honda Performance Development и всем нашим партнерам, которые сделали это возможным!»

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