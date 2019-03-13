Артём Ачкасов в продолжение темы о тюнинге, который не нужен

Существует несколько слов, которые «джиперы» и им сочувствующие произносят с вожделением и придыханием. «Тюнинг» — одно из них. К сожалению, чаще всего это не синоним рациональной доработки. Предлагаю пройтись по наиболее типичным примерам нелепого, но оттого не менее популярного тюнинга.

Пункт первый — хромированные трубы-накладки на бамперы и пороги. Любители подобного украшательства оправдывают необходимость их существования сохранением пластика при городских ДТП. В действительности при ДТП такой автомобиль гораздо опаснее для пешеходов и других автомобилей.

При более серьёзной аварии связывающие кончики силовых элементов кузова трубы приводят к непредсказуемой, незапрограммированной деформации силовой структуры и повышению риска травм для водителя и пассажиров. Вдобавок вынесенные вперёд, вниз и вбок элементы ухудшают геометрическую проходимость внедорожника до уровня средней легковушки.

Следующий пункт — силовые бамперы. Далеко не все задумываются, что прибавка в сто килограммов на передней оси и столько же на задней не улучшает проходимость автомобиля, а только ухудшает. Реальная необходимость силовиков сильно преувеличена продавцами подобного оборудования. В действительности потребность подвинуть бампером дерево возникает гораздо реже, чем задача выбраться из трясины, для чего достаточно хайджека и лопаты либо компактной лебёдки внутри бампера.

Больший вес бампера и прочих железок увеличивает нагрузку на элементы подвески, соответственно, нужно менять пружины, амортизаторы. Заодно хочется поставить и шинки побольше, а значит, автомобиль требует ещё более глубокой доработки, например лифта кузова, увеличения мощности двигателя, доработки трансмиссии. Всё вместе это превращает хороший проходимый стандартный автомобиль в кастомный агрегат, запчасти к которому, случись что, нужно будет заказывать за тридевять земель.

При этом проходимость доработанного таким образом внедорожника — явление недоказанное. Скорее, наоборот. Очевидно, что высокий дорожный просвет нужен в колеях и бродах. Но на зыбком грунте перетяжелённая машина застрянет намертво гораздо раньше стандартной. Опыт участия в любительских трофи даёт мне все основания это утверждать.

Впрочем, опыт иногда играет и дурную шутку. Если для того, чтобы внедорожник из салона превратить в проходимца, ему достаточно поменять шины, то в случае с кроссоверами всё не так однозначно. С какого-то дуру я в прошлом году поставил на свою Hyundai Santa Fe Classic внедорожные шины Nokian Rockproof уазовской размерности. Да, автомобиль обрёл неведомую ранее прыть в глубокой грязи, но все остальные его характеристики заметно ухудшились: акустический комфорт, динамика, управляемость и особенно плавность хода. Даже полная замена подвески не помогла: усиленных пружин и амортизаторов, рассчитанных на шины весом под 20 кг, нигде в мире на мою машину не нашлось, а обычные оказались явно слабоваты. Да и на бездорожье я выехал прошлым летом всего однажды, чтобы проверить шины и сделать фотосессию.

Вот почему всем любителям тюнинга и путешествий я советую не торопиться превращать машину в монстра. Начните с хорошей АТ-резины и совершенствования себя как водителя. Необходимость всего остального должна прийти с опытом и пониманием — и никак иначе.