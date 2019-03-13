Система выдвижных полов для багажника с ящиками увеличенного объёма

Компания ARB рада представить полный ассортимент выдвижных ящиков для пола средней высоты.

Новая система выдвижного пола RFH комплектуется ящиками глубиной 105 мм, что на 30 мм глубже, чем было ранее (модули RF). Для сравнения, полноразмерные ящики системы выдвижного пола RDRF имеют глубину 215 мм. Глубина новых ящиков подходит для того, чтобы убрать в них все необходимые вещи. При этом доступ к холодильнику, закреплённому на выдвижном полу, остаётся удобным, он расположен не слишком высоко. В образовавшееся дополнительное пространство прекрасно помещаются различные аксессуары ARB, такие как комплекты для буксировки, тросы, пусковое устройство, а также провизия для кемпинга или, может быть, аптечка первой помощи.

Доступны следующие варианты полов — длиной 945 мм, 1045 мм и 1355 мм. Эти полы средней высоты совместимы с существующей линейкой полноразмерных ящиков и легко крепятся в любой конфигурации. Обшитая боковая панель поставляется в комплекте с выдвижным полом средней высоты и может быть использована по вашему усмотрению.

Полы имеют характерные особенности конструкции:

Система блокировки от случайного закрытия

Защита от дребезжания — блокировочные механизмы на ящиках и в системе пола предотвращают подвижность элементов системы при закрытых ящиках.

Алюминиевые полозья — идеальная поверхность для подшипников, уменьшающая нежелательный износ компонентов, а также вес всей системы в сравнении с полозьями из стали.

Система выдвижных ящиков ARB Outback Solutions полностью протестирована и соответствует стандартам безопасности ADR.

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых, включая ковровое покрытие, предназначенное для использования на яхтах и поставляемое специально для компании ARB.

Самозащёлкивающиеся замки — уникальны для ящиков ARB. Замки очень удобны, даже если Ваши руки полностью заняты.

Вес всей системы меньше, чем у большинства моделей конкурентов. Сама система при этом крепче и идеально подходит для туризма.

Боковые вставки для пола, разработанные для различных моделей автомобилей, прекрасно смотрятся, имеют встроенные кронштейны для крепления тяжёлых грузов, а также обеспечивают доступ к отсекам для хранения, например, к креплению домкрата.

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