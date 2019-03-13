Hyundai не справляется со спросом на большой кроссовер Palisade

Во время презентации Hyundai Palisade было объявлено, что к концу 2019-го Palisade доберется до России. Однако, придется подождать еще как минимум год: кроссовер оказался слишком популярен. Hyundai столкнулась с небывалой востребованностью пятиметрового кроссовера в Южной Корее, поэтому в Hyundai принято решение сначала разобраться с ажиотажем на внутреннем рынке, а уже после этого начинать заниматься вопросами экспорта.

С какими двигателями Palisade придет в нашу страну, пока неизвестно. Дебютировал он с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента, работает который в паре с восьмиступенчатым автоматом. Обещана и опциональная система полного привода HTRAC с имитацией межосевой блокировки и семью режимами работы. Кроме того, на родине Palisade получил и 202-сильный четырехцилиндровый турбодизель.

Сейчас самым крупным кроссовером Hyundai на нашем рынке считается Santa Fe, который оценивается в сумму от 2 049 000 до 2 899 000 рублей. «Палисад», не исключено, сменит его в линейке марки и, соответственно, будет стоить несколько дороже.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен