Jeep представил две гибридные новинки в Женеве

Компания FCA внимательно следит за научными тенденциями в области автомобилестроения. Поэтому 2019 год Jeep начинает с нового этапа технологического развития. Одной из главных задач бренда стало уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, компания стремится снизить совокупную стоимость владения автомобилем. Следуя этим двум направлениям, FCA презентовала на 69 Женевском автосалоне гибридные Jeep® Renegade и Compass.

Новинки оснащены аккумуляторными батареями, которые заряжаются от внешней электросети, а значит могут запасать больше электроэнергии. Такая технология обеспечит новым моделям запас хода на электротяге до 50 км/ч, а также максимальную скорость в режиме электропривода до 130 км/ч. Электромоторы работают в паре с новым 1,3-литровым турбированным бензиновым двигателем. Это сочетание повысит экономичность и эффективность автомобилей.

Jeep Renegade оснащен двигателями мощностью от 190 до 240 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет примерно 7 секунд. Технические характеристики Compass пока остаются в тайне. Однако специалисты утверждают, что автомобиль будет доступен с системой привода в 240 л.с. Для автомобилей будет характерен низкий уровень шума и минимальное воздействие на окружающую среду. Специалисты сообщают, что выбросы CO2 не будут превышать 50 г/км. Также оснащение электромотором не отразится на внедорожных качествах автомобилей. Все дело в повышенном крутящем моменте электромотора и его точной регулировке при старте с места. Новая электрическая система полного привода (eAWD) предусматривает привод задних колес не карданным валом, а электродвигателем. В результате две оси механически не соединены, что обеспечивает эффективное и независимое распределение крутящего момента.

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