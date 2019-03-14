Jaguar I-PACE принял участие в фестивале «Дни Скорости на льду Байкала» 2019

Первый полностью электрический кроссовер Jaguar принял участие в фестивале «Дни Скорости на льду Байкала» 2019. На поверхности самого глубокого озера на планете Jaguar I-PACE предпринял попытку установить рекорд скорости для электромобилей на льду – не только в России, но и во всем мире.

Зимой 2019 года организаторы фестиваля LAV Racing предприняли беспрецедентное число попыток по установке национальных и международных рекордов скорости на льду. Тренировочные и зачетные заезды продолжались восемь дней, в них участвовали пять пилотов и пять разных автомобилей. На лед вышел и Jaguar I-PACE: автомобиль принял участие сразу в двух попытках по установке скоростных рекордов и продемонстрировал лучшую динамику разгона на ледяном покрытии за всю 8-летнюю историю фестиваля, опередив даже бензиновые суперкары. В ходе зачетных заездов результаты Jaguar I-PACE превысили 190 км/ч средней скорости на дистанции с хода, а его средняя скорость при старте с места на 1 км составила более 125 км/ч. Чтобы эти результаты были признаны рекордными, им предстоит пройти официальную регистрацию.

Все заезды проходили по регламенту Международной Автомобильной Федерации (FIA). Судьи и организаторы оценивали максимальную среднюю скорость на двух дистанциях: 1 км с хода и 1 км с места. Пилоты были обязаны пройти створы хронометража в обе стороны. Чтобы обеспечить необходимый разгон и последующее торможение для всех участников, общая длина трассы составила 12 км. Помимо всего прочего, по регламенту Книги Рекордов России фиксировалась абсолютная максимальная скорость, достигнутая в каждом зачетном заезде. В состав жюри, которое занималось оценкой и сопровождением рекордных попыток, вошли лицензированные судьи Российской Автомобильной Федерации. В ходе мероприятия применялось уникальное оборудование хронометража, позволяющее фиксировать временные показатели с точностью до тысячной доли секунды, которое имеет омологацию Международной Автомобильной Федерации.

Все заезды проходили на природном льду Байкала. Подготовка трассы была сведена лишь к удалению снежных переметов, ледяных торосов и заливке наиболее глубоких трещин. Кроме того, по соображениям безопасности, по обе стороны трассы на расстоянии до 300 метров ликвидируются все возможные препятствия. Такие меры предосторожности необходимы, ведь автомобили участники могут выйти за пределы подготовленного участка и перейти в скольжение. Чтобы обеспечить участников наилучшим сцеплением с ледяной поверхностью, бренд Michelin как генеральный спонсор фестиваля в этом сезоне оснастил все автомобили специальными шипованными шинами: Michelin X-Ice North 4 и Michelin X-Ice North 4 SUV.

Фестиваль «Дни Скорости на льду Байкала» впервые был проведен в 2011 году. Инициатором мероприятия выступил телеведущий, автогонщик и многократный рекордсмен России по автоспорту Андрей Леонтьев. Правообладателем проекта стала компания LAV Productions, а его организацией занимается LAV Racing. С 2019 года «Дни Скорости на льду Байкала» проводится в сотрудничестве с Russian Racing Group. В этом сезоне генеральным партнером мероприятия выступила Уральская Горно-Металлургическая компания, техническим партнером стал производитель одежды для экстремальных условий BASK.

Jaguar I-PACE – не первый участник фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» от британского автопроизводителя: в 2014 году Jaguar XF достиг рекордных показателей сразу в двух категориях. Этот автомобиль поставил рекорд скорости на льду в своем классе, а также развил самую высокую скорость на льду под управлением пилота-женщины.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен