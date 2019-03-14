Mitsubishi L200 нового поколения — Новый участник для серии SuperUte 2019 в Австралии

Автомобильный рынок Австралии имеет свои особенности, одной из которых является популярность пикапов, для обозначения которых даже есть свой термин «ute». В этот класс автомобилей ранее входили местные модификации двухдверных легковых автомобилей со встроенной кроватью в задней части. И хотя такие типично местные автомобили постепенно исчезли, сейчас термин употребляется и по отношению к другим пикапам, в том числе L200 нового поколения, запуск которого запланирован в Европе в ближайшие несколько месяцев. Mitsubishi L200 уже несколько лет обеспечивает себе уверенную позицию на рынке Австралии. Настолько уверенную, что в прошлом году L200 стал самой продаваемой моделью Mitsubishi в стране (более 24 000 единиц): это позволило бренду зафиксировать рост четвертый год подряд и превзойти рекорд, поставленный в 1998 году.

Австралия является страной автоспорта с историческими гоночными автомобилями, легендарными водителями и знаковыми событиями, собирающими огромные толпы поклонников и сторонников. В этом отношении пикапы не стали исключением. Mitsubishi Motors в Австралии поддержала команду «Team Triton Racing», предоставив ей новый MR Triton для участия в серии SuperUte 2019 в гонке Superloop Adelaide 500, где команда заняла третье место. Команда, уже выступавшая на двух автомобилях Triton в серии 2018 года, добавила в свой состав третий Triton, которым управляют Элиот Барбур (Elliot Barbour) и Кэмерон Крик (Cameron Crick), в отдельных заездах за рулем также можно увидеть двукратного чемпиона ралли Дакар Тоби Прайса (Toby Price). Главный спонсор команды Triton – Mitsubishi Motors в Австралии – усилила поддержку гонщиков в преддверии серии SuperUte 2019 и на заводе оснастила автомобиль новыми гоночными шинами, меньшим дорожным просветом, лучшей производительностью и более громкими выхлопами.

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