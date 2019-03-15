Безопасность под угрозой: 5 признаков неисправности подвески 

Данные основаны на многолетнем опыте разработок и испытаний бренда Monroe а также – на статистике эксплуатации машин, оснащенных продукцией бренда. Так, более 90% европейских автомобильных марок используют амортизаторы Monroe при производстве автомобилей.

По данным ГИБДД, за последние три года в России в 2,5 раза выросло число ДТП из-за неисправности автомобиля, а количество погибших увеличилось в 2 раза.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков, в первую очередь ДТП происходят из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы. Эти два узла напрямую связаны с системой подвески, любые нарушения в работе которой могут привести к преждевременному износу рулевого механизма и деталей, обеспечивающих точность управления, а также повлиять на увеличение тормозного пути. Также эксперты отмечают, что количество аварий возросло из-за того, что владельцы авто стали больше экономить на ремонте ТС.

Игнорирование неисправностей подвески – это эксплуатация автомобиля с заведомо ухудшенной управляемостью, а значит, нарушение правил безопасности дорожного движения, которое может повлечь за собой серьёзные последствия. Обманчивость проблем с подвеской автомобиля заключается в том, что своевременно «на глаз» выявить неисправности сложно – они становятся очевидными только на запущенных стадиях. Попробуем разобраться, какие симптомы игнорировать не стоит.

Автомобиль отклоняется вправо или влево от заданного курса.

Чаще всего это сигнализирует о нарушении развала и схождения колес, а также может быть вызвано некорректным давлением в шинах. Проведите диагностику, если вышеуказанные неисправности не выявлены, а автомобиль все также уходит в сторону, то проблема может крыться в деталях подвески.

Увеличение тормозного пути.

Износ элементов подвески приводит к перегрузу передних колес автомобиля во время торможения, увеличивая тормозной путь до 20% и повышая риск аквапланирования.

Во время движения ощущается каждая выбоина на дороге.

Амортизаторы и стойки, отходившие свыше 80 тысяч км пробега перестают адекватно компенсировать дорожные неровности. При этом может происходить отрыв колес от дорожного покрытия, снижая устойчивость и приводя к повреждениям протектора. Кроме того, компоненты подвески в результате износа изменяют частоту колебаний корпуса автомобиля, в результате чего пассажиров может укачивать.

Непослушный руль.

Эта неисправность особенно заметна при движении на небольшой скорости, когда требуется прилагать дополнительные усилия, чтобы повернуть руль в нужном направлении. Износ данной системы может сигнализировать о проблемах с подвеской и определяться по характерному постукиванию в процессе езды; вибрации рулевого колеса и его неестественному люфту; течи рабочей жидкости.

Ослепление фарами водителя встречного движения.

Если в ночное время от фар наблюдаются скачки света по вертикали на участках сравнительно ровной дороги, то это свидетельствует о выходе амортизаторов из строя и, как следствие, изменению направления пучков света фар.



Даже один из перечисленных факторов является серьезным сигналом для проверки элементов подвески, в особенности — амортизаторов, стоек и пружин. Эксперты рекомендуют делать ревизию каждые 20 тыс. км пробега и заменять детали на 80 тыс. км пробега. Как показывает опыт, ужесточение требований к техническому состоянию автомобилей и конструктивной безопасности позволяет на треть сократить количество фатальных ДТП.