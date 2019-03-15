Объявлены рублёвые цены на Geely Atlas с турбированным мотором

Geely Atlas для российского рынка официально получил новый двигатель – наддувный 1,8-литровый мотор. Новый двигатель развивает 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1 500 до 4 000 об/мин. Соответственно, его отдача на 36 л.с. и 60 Нм лучше, чем у атмосферника объемом 2,4 л, который ранее считался самым мощным в пределах семейства. С таким двигателем Geely Atlas может разогнаться до 195 км/ч, расходуя при этом 7,8 л топлива на 100 км (при наличии системы полного привода расход вырастет до 8,2 л). Динамические характеристики производитель пока не называет. Интересно, что в пару к такому мотору Geely предлагает только классический 6-диапазонный автомат фирмы DSI, а вот тип привода можно выбирать: кроссовер с турбомотором может быть как моно-, так и полноприводным. Соответственно, общее число комплектаций «турбо-Атласа» на данный момент составляет четыре.

Базовой для нового двигателя стало исполнение «Комфорт», которое оценивается в 1 439 990 рублей за моноприводный кроссовер и в 1 539 990 рублей за версию с полным приводом. В списке предустановленного оборудования значатся, к примеру, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, система бесключевого доступа и задние парктроники, а также 17-дюймовые колесные диски. Комплектация «Люкс» оценивается в 1 539 990 и 1 639 990 рублей соответственно. Отличается она наличием навигационной системы, электрорегулировок передних кресел, камеры кругового обзора и передних парктроников. Салон у такого кроссовера отделан кожей, головная оптика становится светодиодной, а размер колес увеличивается до 18 дюймов.

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