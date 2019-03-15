ЛУКОЙЛ начал продажи автомобильных масел на маркетплейсе Ebay

Компания «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») первой среди российских производителей смазочных материалов начала продажи моторных масел на eBay, одной из ведущих торговых интернет-площадок мира. На европейской онлайн-витрине ebay.de представлены линейки моторных масел для легковых и грузовых автомобилей – GENESIS, ЛЮКС и АВАНГАРД УЛЬТРА. На сегодняшний день продукция доступна для заказа в Австрии и Германии. В течение года интернет-продажи масел ЛУКОЙЛ на маркетплейсе охватят все страны Европейского Союза.

«ЛУКОЙЛ активно развивает онлайн-торговлю смазочными материалами. В этом году компания вышла на eBay, открыла собственные интернет-магазины в Европе и Мексике – lukoil-shop.eu и lukoil-shop.mx. Наша продукция уже доступна для заказа через онлайн-каналы более чем в 30 странах мира. Все это часть стратегии международной экспансии и digital-трансформации Компании. Мы стремимся работать на всех ключевых рынках и во всех эффективных каналах продаж», – отметил генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

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