Зима, прощай, здравствуй лето!

Компания Brandt организовала в прошедшие выходные 16 и 17 марта для всех почитателей снегоходов настоящий праздник — закрытие снегоходного сезона в посёлке Бедярыш. Гости мероприятия смогли протестировать снегоходы Polaris нового модельного ряда 2020, премьеры которых прошли совсем недавно. У каждого участника была возможность первым самостоятельно опробовать в действии новый горный снегоход Polaris Khaos и другие модели, которые совсем скоро будут доступны для заказа по SNOWCHECK 2020 Желающие приняли участие в снегоходных соревнованиях и конкурсах. Закрытие сезона от компании Brandt — это снег, отличная солнечная погода, знакомые лица, единомышленники, увлеченные снегоспортом, скорость, море впечатлений и теплая душевная атмосфера. Зиму проводили, впереди лето. Будьте с Polaris!

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