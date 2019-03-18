Современный кунг для пикапа

Тюнинг-Ателье KDT начало производить кунги III поколения для Mitsubishi L200 . Конструкция кунга комбинированная, основная часть выполнена из стали толщиной 2 и 3 мм, двери и крыша — из алюминиевого сплава 3 и 4 мм. Для более удобного доступа внутрь открываются боковые и задняя двери, все они запираются на ключ. Чтобы внутренним пространством кунга было удобно пользоваться появились дополнительные полочки для разных мелочей. В качестве дополнительного оборудования можно заказать бардачки, багажник и лестницу.

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