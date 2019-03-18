Объявлены рублевые цены на обновленный Nissan Qashqai

Nissan Qashqai в 2019 году пережил очередное обновление. Модернизация городского кроссовера проведена по четырем направлениям – дизайн, качество интерьера, ездовые характеристики и безопасность.

Цены на новый Nissan Qashqai (в комплектации XE) стартуют с отметки в 1 290 000 рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex). Новый Nissan Qashqai в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. и новыми 19-дюймовыми колесными дисками обойдется в 1 970 000 рублей.

Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев отметил: «Модель Nissan Qashqai является для нас по-настоящему культовой: это и «пионер» сегмента кроссоверов, и один из наших самых продаваемых автомобилей за всю историю, и один из самых технологичных. Благодаря значительным улучшениям, которые, в том числе, основываются и на отзыве покупателей, а также уверенному и запоминающемуся облику новой модели, Nissan Qashqai продолжит свое уверенное шествие по автомобильному рынку России».

Прием заказов на новую модель у официальных дилеров Nissan начался в марте 2019 года, о старте продаж будет сообщено в ближайшее время.

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