Jeep Compass получил новую комплектацию Night Eagle

Jeep Compass получил особую версию Night Eagle («Ночной орел»). От «обычных» Compass автомобиль отличается деталями отделки кузова, оформленными в черном глянце: традиционного хрома лишилась даже решетка радиатора, которая сохранила отделку такого типа лишь в окантовках вокруг каждой из прорезей. Кроме нее, черными стали колесные диски, рейлинги, окантовка оконных проемов и тому подобное. К слову, диски на Night Eagle применяются 18-дюймовые в отличие от 16-дюймовых, которые входят в комплектацию Longitude – именно она стала базой для версии «Ночной орел». А еще одним дополнением стали тонированные стекла.

Интерьер кроссовера отделывается исключительно черной тканью в сочетании с черными же виниловыми вставками и черной строчкой, но хрома на передней панели Compass решили все же не лишать. Еще одним нюансом версии Night Eagle стала мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным монитором (в комплектацию Longitude входит только 7-дюймовый), но устанавливается она только в рамках опционального пакета Technology ценой 90 000 рублей. Кроме мультимедиа, в него также входят навигационная система и камера заднего вида. Помимо этого, для новинки доступен также опциональный пакет Function, который включает в себя зеркало с автозатемнением, зеркала с обогревом и электроприводом складывания, систему бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, 220-вольтовую розетку и сигнализацию. Стоит такой пакет 60 000 рублей.

В целом же Jeep Compass в исполнении Night Eagle оценен в минимальные 2 239 000 рублей, тогда как базовая для кроссовера в нашей стране комплектация Longitude стоит минимум 2 149 000 рублей. Комплектуется она 2,4-литровым двигателем семейства Tigershark, который развивает 150 л.с. и 229 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с безальтернативными 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

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