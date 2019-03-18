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Новости   18 марта 2019   

Bentley Bentayga получила коллекционную версию Pearl of the Gulf

Компания Bentley представила коллекционную модель Bentayga Pearl of the Gulf.

Пять уникальных экземпляров роскошного внедорожника с двигателем W12 будут созданы вручную мастерами ателье Mulliner, которое занимается индивидуальными заказами клиентов. Наиболее заметный элемент в интерьере – украшенная роскошными перламутровыми вставками передняя панель из темного эвкалипта с изящной инкрустацией в форме лодки ныряльщиков за жемчугом. Главная особенность роскошного интерьера – гармоничное сочетание в отделке основного цвета Linen и оттенка Brunel – концепция, на создание которой мастеров вдохновила природная красота натурального жемчуга. В центре передней панели располагаются часы Breitling инкрустированы перламутром. В автомобиле установлен сейф из аллюминия с доступом по отпечатку пальца. Кроме того, в спецверсии предусмотрены коврики из овечьей шерсти, а также порожки с надписью «1 из 5» — один автомобиль и пяти эксклюзивных кроссоверов Bentayga Pearl of the Gulf.

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