Вокруг света на такси!

Мотивация для того, чтобы совершить кругосветное путешествие на автомобиле, у каждого своя. Троих молодых англичан из Бирмингема в дальнюю дорогу подтолкнуло желание побить существовавший рекорд книги Гиннеса по самой дальней поездке на такси.

Пол, Джон и Ли готовились к этому путешествию три года. На Е-bay они приобрели повидавший виды традиционный лондонский черный кэб (LTI – London Taxi International) 1992 года выпуска и занялись его модернизацией в частном гараже. Убрали внутри кузова стандартную перегородку между водителем и пассажирским салоном и добавили ещё одно сиденье. Жесткость кузова усилили внутренним трубчатым каркасом. Дизельный двигатель NISSAN объёмом 2,7 л не претерпел никаких изменений. Только трубу воздухозаборника вывели на уровень крыши. На передний бампер кэба подвесили лебёдку, для повышения проходимости увеличили дорожный просвет, оставив размер колёс прежним. После основательной подготовки кэб был наречен женским именем «Ханна» (“Hannah”).

Стартовали, естественно, из Лондона. Первая часть путешествия проходила по отличным европейским дорогам и не представляла сложности. Сначала проехали по Франции, затем через Германию перебрались в Данию, далее в Скандинавию. И тут, оказавшись на покрытых снегом дорогах Швеции, путешественникам срочно отправились на поиски хорошей зимней резины.

После Финляндии англичане оказались в России. Через Санкт-Петербург и Москву, они двинулись дальше через Беларусь, Польшу, Италию, Грецию и вскоре добрались до Турции. Здесь путешественники сделали крюк, заехав в Грузию и Армению. Дальше начался один из самых проблемных этапов кругосветки, где маршрут проходил по территориям политически неспокойных стран: Ирана, Ирака и Пакистана. Настоящие приключения начались в Иране, когда путешественников задержали агенты службы безопасности, после чего Пол был выслан из страны по подозрению в шпионаже и смог вновь присоединиться к команде только в Пакистане.

По всей территории Пакистана, а это 1400 км, с ними в кабине ехал вооруженный автоматом военнослужащий, а на некоторых участках пути «Ханну» даже сопровождал грузовик с солдатами. В этих диких местах были свежи воспоминания о похищении афганскими талибами швейцарских туристов с целью получения выкупа. Климатические условия в пути тоже были непростыми: температура внутри автомобиля, в котором, конечно, не было кондиционера, поднималась до 60 градусов по Цельсию.

В Индии начались сложности иного порядка, связанные уже с крайне плохими дорогами, самым некачественным топливом и совершенно непредсказуемой манерой вождения местных водителей всех транспортных средств, начиная от простой тачки и велосипеда и заканчивая автомобилями.

По единодушному мнению экипажа Индия была признана самой экстремальной страной на всём пути. Вдобавок ко всему на индийской дороге у «Ханны» разорвало радиатор, а поскольку найти ему замену оказалось невозможным, пришлось прибегнуть к помощи местного мастера, буквально из кусочков спаявшего радиатор заново. Когда потребовалась заменить фару – приспособили подходящую мотоциклетную, а стойки верхнего багажника в конце концов были намертво приварены непосредственно к крыше.

Проехав несколько тысяч километров по Китаю, ребята побили еще один мировой рекорд, поднявшись на «Ханне» до базового лагеря восходителей на высочайшую вершину мира – Эверест. Никогда прежде такси не поднималось до такой высоты — 5231 метр. По словам путешественников, этот подъём им дался очень нелегко и стал еще одним тяжелым участком пути.

После Китая «Ханна» проехала по дорогам Камбоджи, Вьетнама и Таиланда, затем уже на борту корабля добралась до берегов Австралии. Первоначально, в Сиднее предполагалось завершить это путешествие. Для установления нового рекорда пройденного расстояния было более, чем достаточно. Однако, ребята вошли во вкус, у них появился новый крупный спонсор и в результате было решено продолжить путешествие и сделать его кругосветным. Кэб снова погрузили на корабль, идущий к берегам североамериканского континента.

От Сан-Франциско экипаж пересёк на кэбе весь североамериканский континент с запада на восток. В Нью-Йорке «Ханну» опять погрузили на корабль. Начиная с Греции она вновь поехала по дорогам Европы. Но и тут не обошлось без приключений. На границе Молдавии оказалось, что в паспортах британцев проставлены неправильные визы. Въехать в страну им удалось лишь благодаря знакомству их друзей с одним из руководителей страны. Миновав визовые препоны и территорию Украины лондонский кэб во второй раз проехал по улицам Москвы, где мне и удалось встретиться с англичанами и из первых уст услышать рассказ об их похождениях.

Ребятам очень понравилось, как их принимали в России. Водка, ДПС и красивые девушки – эти три вещи особенно врезались им в память. В Москве ребята зависли на целую неделю. До окончания поездки оставалось совсем немного.

Финиш рекордного заезда состоялся в Лондоне спустя год и два месяца после его начала. Изрядно потрёпанный кэб выделался среди своих сверкающих лаком собратьев, как бродяга среди лондонских дэнди. Проржавевщие крылья, разнокалиберные колёса и большой дорожный сундук на крыше придавали ему весьма экзотический вид. За 14 месяцев кэб проехал 68800 км по территориям 50-ти стран на 4-х континентах, израсходовав 8000 литров дизельного топлива и сменив 4 комплекта шин. За это время таксометр насчитал £80 000 (около $130 000), а само путешествие было внесено в книгу рекордов Гиннеса, как самая дальняя и как самая дорогая поездка на такси.

Текст Владимир Головин