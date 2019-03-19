Спортивный кроссовер Urus вывел Lamborghini на рекордную высоту

В 2018 году итальянская фирма Lamborghini, которая уже как 20 лет входит в состав немецкого концерна Volkswagen, реализовала по всему миру 5750 автомобилей, благодаря чему ее оборот вырос на 40% и достиг 1,42 млрд евро. Это абсолютный рекорд за 55-летнюю историю фирмы.

Рост финансовых показателей во многом связан с появлением в рядах «быков» спортивного кроссовера Urus, который вышел на мировой рынок в середине 2018-го. Кстати, в России в прошлом году, по данным «Автостата», было поставлено на учёт 72 новых автомобиля Lamborghini, из них 18 – это модель Huracan, 10 – Aventador, 44 – Urus, то есть кроссовер успел стать хитом и в нашей стране, несмотря на то, что пока является дефицитом.

В перспективе мировые продажи Lamborghini должны достичь отметки в 10 тысяч машин в год, и локомотивом при достижении этой цели будет всё тот же Urus, тогда как среднемоторные спорткары будут играть имиджевую роль и концентрировать на итальянской марке внимание автомобильных энтузиастов и коллекционеров.

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