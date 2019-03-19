Jaguar F-PACE получил новую спецверсию Chequered Flag

Бренд Jaguar представляет специальную версию F-PACE – Chequered Flag. Новая модификация дополнит линейку спортивного кроссовера Jaguar, завоевавшего звание «Лучшего автомобиля года» и «Лучшего автомобильного дизайна».

Специальная версия Chequered Flag разработана на базе модификации R-Sport и отличается эксклюзивными деталями экстерьера, включая спортивный передний бампер и отделку Gloss Black для решетки радиатора, а также для накладок на двери, боковых воздухозаборников и рейлингов на крыше. F-PACE Chequered Flag может быть выполнен в цветовых гаммах Yulong White, Santorini Black и в абсолютно новом цвете Eiger Grey.

Салон этой версии отличается кожаной отделкой, декоративными панелями Meshed Aluminium и фирменными накладками на пороги Chequered Flag. В базовой комплектации владельцам также доступны электрорегулировка передних сидений в 10 направлениях, пакет Touch Pro Navigation, аудиосистема Meridian, настраиваемый 12,3-дюймовый щиток приборов и мультимедийная система Touch Pro.

Специальная версия Chequered Flag предлагается с линейкой 2,0-литровых двигателей: 249-сильным бензиновым Ingenium, который способен разогнать F-PACE с нуля до 100 км/ч за 7 секунд при максимальной скорости в 217 км/ч, а также дизельным двигателем мощностью 240 л.с., который обеспечивает сниженный расход топлива до 6,3 л/100 км.

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