Mitsubishi представит спецверсию нового L200 на автосалоне в Бангкоке

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила о предстоящей премьере специальной версии нового L200, которая состоится 26 марта на 40-м Международном автосалоне в Бангкоке 2019 с 27 марта по 7 апреля 2019 г.

Перед дизайнерами компании стояла задача создать автомобиль, который отражает суть концепции новой модели – «Стойкость за гранью возможного». Они полностью оправдали ожидания и представили именно такой автомобиль.

В России Mitsubishi L200 представлен в пяти вариантах. Цены на самую доступную комплектацию Invite стартуют с отметки 2 069 000 руб., а самая дорогая Instyle обойдется в 2 702 000 руб. Все версии имеют двухрядную кабину, полный привод и бамперы в цвет кузова.