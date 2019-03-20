УАЗ Хантер прошёл сертификацию для рынка Чили

Ульяновский автомобильный завод завершил сертификационные испытания внедорожника УАЗ Хантер для ранка Чили.

Поставки Хантеров в Чили уже начались, проводятся тест-драйвы для потенциальных покупателей и презентации. Особый интерес к продукции Ульяновского автозавода проявили горнорудные компании и клубы сёрфинга.

Покупателям внедорожник будет доступен в трёх комплектациях – Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy. Отличия между ними – во внешности и оснащении. Например, Classic Hard Top и Classic Soft Top – это стандартные Хантеры с металлической и тканевой крышей соответственно. Для Trophy же характерны оригинальный коричнево-серый металлик и более серьёзная подготовка к бездорожью (защита рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain). Вне зависимости от исполнения на UAZ Hunter устанавливается бензиновый двигатель рабочим объёмом 2,7 л мощностью 134,6 л.с. (99 кВт, крутящий момент – 217 Н•м). В паре с мотором работает пятиступенчатая механическая коробка передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена демультипликатором.

Старт продаж внедорожника UAZ Hunter в Чили запланирован на апрель 2019 года. В этом и следующем годах по стране откроется 18 дилерских центров.

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