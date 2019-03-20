Выставка яхт в Москве

С 31 мая по 2 июня 2019 года в Москве состоится 3-я выставка Moscow Yacht Show, организованная журналом Motor Boat & Yachting Russia и столичным яхт-клубом Royal Yacht Club.

У причалов соберутся прогулочные суда длиной от 5 до 25 м всемирно известных брендов Azimut, Sunseeker, Fairlinе, Princess, Galeon, а также катера Beneteau, Jeanneau, Delphia, ХО, Chaparral, Velvette, NorthSilver, Enigma, СПЭВ, ЦКБ «Нептун». В этом году расширится парусная экспозиция: посетители смогут подняться на борт яхт Janmor, Maxus, J/70. Кроме того, в выставке примут участие сервисные компании, занимающиеся продажей и обслуживанием лодок и оборудования для водно-моторного спорта, ремонтом стационарных и подвесных двигателей. В рамках выставки в Royal Yacht Club состоится торжественное открытие очередного яхтенного сезона, а в один из дней в акватории пройдет парусная регата, организованная совместно с компанией PROyachting.

За круглым столом для специалистов отрасли организаторы планируют поднять тему переоборудования яхт, а также обсудить другие актуальные проблемы. Среди партнеров выставок прошлых лет — яхтенные и туристические компании, премиальные автомобильные, часовые и ювелирные бренды, страховые компании, девелоперы.

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