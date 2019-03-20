Компания Jaguar Land Rover создала специальный Discovery для научной экспедиции в Африке

Компания Jaguar Land Rover вместе с проектом Mobile Malaria Project и Королевским Географическим Обществом начала подготовку к восьминедельной экспедиции в район Тропической Африки на внедорожнике Discovery.

Команда Mobile Malaria Project состоит из трех ученых-исследователей под руководством доктора Джорджа Басби (George Busby). Вместе они отправятся в путь длиной 6 300 км по Намибии, Замбии, Танзании и Кении. С помощью специально оборудованного Land Rover Discovery они будут изучать, с какими трудностями сталкиваются жители региона, на который приходится до 90% глобальной заболеваемости малярией.

Созданный и разработанный подразделением Land Rover Special Vehicle Operations внедорожник Discovery оснащен мобильной лабораторией генетического секвенирования, которая позволяет наиболее оптимально использовать все багажное пространство автомобиля объемом 1 137 литров. В нее входит не только охлаждающая установка для безопасного хранения научных образцов, но и спроектированная на заказ каркасная система зоны погрузки со специальными хранилищами для инвентаря и походной бортовой батареей. Автомобиль также получил солнцезащитный тент, спасательное оборудование, домкрат, шины для грязи и песка, экспедиционные рейлинги на крыше и светодиодные фары, предназначенные для движения в темное время суток.

Помимо всего прочего, экспедиционная группа объединилась с другой гуманитарной организацией what3words, которая также является партнером Land Rover. С их помощью команда проекта сможет максимально точно планировать свой маршрут, следовать советам навигационной системы и публиковать все результаты исследований в режиме реального времени.

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