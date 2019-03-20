Команда мирнинского внедорожного клуба «Медведь» вместе с Русским географическим обществом организовала экспедицию с маршрутом Мирный – Удачный – Оленёк – Жилинда – Эбелях, общей продолжительностью 2 890 км. Мероприятие клуб назвал «Звездная рана или где живут алмазы».

Место, куда отправилась экспедиция – одно из самых загадочных на Земле. Попигайский кратер, второй по величине на Земле метеоритный, расположен на реке Попигай на севере Анабарского плато. «Попигайская звездная рана» представляет уникальный по степени сохранности и обнажённости кратер, диаметром около 100 километров, глубиной дна 200 метров. Попигайское месторождение импактных алмазов считается единственным в мире, хотя всего на Земле известны и другие импактные кратеры. Импактиты здесь во многих местах выходят на поверхность и уходят на глубину до 1,5 км. Их площадь превышает 1750 квадратных километров. Алмазы рассеяны по всей котловине и встречаются почти везде, как в породах, так и в россыпях. Общие запасы алмазов Попигайского месторождения, по подсчетам исследователей, превышают все известные запасы алмазов кимберлитовых провинций мира.

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