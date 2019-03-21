Заграница нам снова поможет. Сёрфим просторы сетевых маркетплейсов

Продолжаем тему поездок за город и путешествий к океану. Всё, что может пригодиться в дороге, вы найдёте здесь, а потом уже и там. Да, да, мы снова про лавочку дядюшки Ма.

Пусть всегда будет солнце!

Как только солнышко начинает пригревать, мы сразу испытываем зависть к владельцам Jeep Wrangler и представляем себе, как бы мы поехали без крыши, а то и без дверей по МКАД, или по Военно-Грузинской, или по Хакасии. А владельцы Jeep, стоя в пробке на МКАД, представляют, как бы им поставить тент и при этом поток не затормозить. Решение придёт по почте или с курьером. Это тент-сеточка, которая натягивается между дугами, даёт тень и не мешает притоку воздуха. Поставить её можно за минуту, снять за секунду, купить за полторы тысячи для короткого джипа и за две с половиной для длинного.

https://ru.aliexpress.com/item/Jeep-Wrangler/32887897398.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3e132e0eoqOCHD

Две звезды во лбу горят

Сколько бы ни было доп. света на вашем внедорожнике, без фонарика не обойтись. Даже возню со стравливанием колёс после отбоя никакой рабочий свет не поддержит. Если вы любитель по заброшкам полазить, то вам, конечно, лучше что-то 10 000-люменное, а то и лазерно-ксеноновое с аккумулятором в рюкзаке. А для ручной работы, копошения в машине и в палатке нет лучше налобного фонарика. С выбором всё в порядке. Хотите армейские, ценой, как AR15 в обвесе, хотите брендовые, они ещё дороже, даже Petzl ещё жив. Но я предложу проверенный и недорогой вариант тех, помните, черных «ракушек» по сто рублей, которые редко доживали до второй поездки. Только эти понадёжнее будут и вполне дотянут до второго сезона. В плюсе сочетание широкого, заливающего света от светодиодной матрицы и «карандашного», так сказать, дальнего. Потребляет фонарик аккумуляторы 18 650, плохонький даже идёт в комплекте, заряжается от USB. Стоит от 200 рублей.

https://ru.aliexpress.com/item/cob-LED-USB-18650/32949810851.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.489e2e0emzlIrU

Немного тени под вечным солнцем

Насладившись поездкой под открытым небом, мы всеми силами пытаемся укрыть автомобиль в тени на стоянке. Никому не хочется садится в салон, особенно кожаный, нагретый градусов до шестидесяти пяти. Продающиеся на заправках «блестяшки» имеют одну неприятную особенность: присоски отваливаются, как ни крепи. Да и сами эти «шторки», находясь внутри машины, нагреваются. Куда логичнее прикрыть самое открытое место, лобовик, снаружи. Я, кстати, себе такой купил не только от солнца, но и от снега, и от наледи. Очень удобно, недорого, и пока не украли. Стоит микротент около полутысячи и с шириной в два метра подходит для всех внедорожников и для большинства микроавтобусов.

https://ru.aliexpress.com/item/-/32848596362.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.499b2e0euSRSam

Меч хорош, когда с тобой

А ещё лучше, когда с тобой хороший мультитул. Действительно хороший и к тому же недорогой. Я за десять лет потерял три топовых на тот момент и жалею об этом до сих пор. Не пугайтесь того, что этот инструмент китайский. Поверьте, они научились делать ножи, не слишком уступающие даже американским. А цена их как минимум вдвое ниже. И я не имею в виду подделки известных брендов, а собственные марки и оригинальные разработки. Чем интересен этот: полноразмерные ножницы, штопор даже не штопор, а нож сомелье. Не смейтесь, в мультитулах этих важных инструментов почти нет! Объёмные рукояти, позволяющие работать без перчаток. Неплохая сталь ножа в стиле «американский танто». И, разумеется, стеклобой! Стоит инструмент всего 2880 рублей с бесплатной доставкой. По такой цене это самая настоящая гуманитарная помощь, но не забывайте, что «мультик» не заменяет полноценного комплекта.

https://ru.aliexpress.com/item/Roxon-S801/32871514152.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.499b2e0euSRSam

Текст Игорь Губарь