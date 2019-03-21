Подержанный Jeep Grand Cherokee: стоит ли покупать последнее поколение

При разумном ценнике, от одного миллиона рублей, Jeep Grand Cherokee серии WK2 не смотрится пришельцем из прошлого.

Jeep Grand Cherokee поколения WK2 продолжает выпускаться и сегодня, хотя машина вышла на рынок ещё осенью 2010 года. Внедорожник (или, если угодно, кроссовер) построен на агрегатах Mercedes-Benz ML: у этих моделей общая структура кузова и архитектура подвески, но «американца» отличают собственные двигатели, коробки передач и трансмиссии. Цена подержанного экземпляра — от миллиона рублей. Сразу предупредим, что автомобилей серии WK2 на продажу выставлено не слишком много.

Самый популярный из бензиновых двигателей — V-образный шестицилиндровый объёмом 3,6 л поколения Pentastar. До масштабной ревизии 2015 года этот мотор огорчал течами маслоохладителя, а также регулярным выходом из строя двухконтурного маслонасоса. Корпус насоса системы охлаждения покрывался трещинами, а распредвалы и фазовращатели не отличались долговечностью. Затем ситуация изменилась: сейчас атмосферный 3,6-литровый мотор служит до 300 тысяч километров без капремонта, хотя жалобы на «мягкие» распредвалы остались. Трёхлитровый V-образный турбодизель — это совместная разработка итальянских компаний VM Motori и Fiat Powertrains. Этот двигатель славится обширным списком «детских болезней». Зафиксировано немало случаев, когда на этом моторе проворачивало вкладыши, а у нескольких машин даже лопались коленчатые валы. ТНВД может гнать стружку, отчего страдают остальные компоненты системы common rail, включая нежные форсунки. И только проблема лопающихся патрубков турбины точно была решена: производитель внедрил модернизированные варианты. С точки зрения надёжности абсолютно уникальными вариантами будут американские V8. Правда, в Россию 5,7-литровые моторы ввозили очень недолго, а фантастический Hemi объёмом 6,4 литра — достояние модификации Grand Cherokee SRT. Для долгой (не меньше полумиллиона километров) жизни этим двигателям достаточно всего лишь маловязкого масла. Из явных недостатков отметим шпильки выпускных коллекторов, которые часто лопаются, плюс «мягкие» распредвалы. Впрочем, последние обычно выходят из строя при пробегах под 200 тысяч километров. До рестайлинга на Jeep Grand Cherokee ставилась пятиступенчатая коробка передач серии 722 производства Mercedes-Benz. Это проверенный «автомат» родом из середины 1990-х, который давно избавился от родовых недугов. У аккуратных водителей агрегат выхаживает не одну сотню тысяч километров пробега! Правда, от резких ускорений быстро изнашиваются фрикционные диски. Кроме того, за этой трансмиссией водится утечка масла через разъём проводки, а также редкие отказы датчиков входного и выходного валов. В 2013 году на «Джипах» появился восьмиступенчатый агрегат марки ZF (это 8HP70, который известен по многим европейским автомобилям). У него также текут уплотнения электропроводки и поддона, но до первого капремонта «восьмиступка» может прослужить четверть миллиона километров. Хотя от резких стартов за 100–150 тысяч километров изнашиваются блокировки гидротрансформатора и фрикционные диски, а продукты их износа вредят клапанам и гидроплите. Поэтому замена масла нужна каждые 60 тысяч километров. С бензиновым V8 будет третья коробка, «крайслеровский» агрегат 5-45RFE (для справки: до 2012 года этот «автомат» имел пять ступеней, затем шесть). У него иногда капризничает блок управления, требуя перепрошивки, а пробуксовки на бездорожье быстро заканчиваются включением аварийного режима. В остальном этот агрегат практически не приносит проблем и считается весьма надёжным вариантом. В плане обслуживания американская разработка очень удобна, у неё даже сохранился щуп для проверки уровня масла. Трансмиссия Quadra-Trac II — это система постоянного полного привода, реализованная через межосевой дифференциал. Вдобавок Quadra-Trac II дополнена электронным распределением момента. Управляющий модуль имеет привычку выдавать ошибки, а контакты — пропадать. Сервопривод переключения режимов и соленоиды блокировки дифференциалов не всегда доживают до 200 тысяч километров. Чуть позже придёт черёд обновлять сальники и подшипники, а в самых печальных случаях — менять растянутую цепь раздаточной коробки. В версии Overland полный привод носит название Quadra-Drive II. В его основе лежит не классический дифференциал, а автоматическая многодисковая муфта для подключения передних колёс. Но внедорожные способности такого «Джипа» на высоте, так как присутствуют понижающая передача и электронная блокировка заднего межколёсного дифференциала. С этой системой проблемы по большей части электрические, но со временем забот могут подкинуть подшипники, пыльники и редукторы. Ходовая часть не готова удивить надёжностью: ремонтировать переднюю подвеску приходится через 100–120 тысяч километров. Первыми — всего через 60 тысяч километров — сдаются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Затем, через 100 тысяч километров, приходит время замены рулевых тяг. После 120 тысяч километров под замену пойдут передние амортизаторы и (вроде бы мощные) нижние рычаги. Кстати, у пружинных версий вечно текущие амортизаторы — настоящая головная боль. Их американская версия более долговечна, но управляемость становится хуже. Если машина оборудована пневматической подвеской, в обязательном порядке нужно промывать баллоны при мойках: дорожный абразив протирает их до дыр. Но даже образцовая гигиена не всегда продлевает жизнь пневмоэлементам дольше, чем на 100–120 тысяч километров. Вдобавок зимой из-за конденсата внутри системы «Джип» может внезапно «упасть». Проблема оказалась настолько массовой, что российское представительство марки просто прекратило поставки Grand Cherokee на пневмоподвеске. Большие неравномерные зазоры между кузовными деталями — не всегда признак аварийного прошлого, а, скорее, особенность сборки. Такой же особенностью является и недолговечный хром. Список слабостей закрывают не терпящий реагентов радиатор кондиционера, регулярно текущая рулевая рейка, а также подверженные короблению тормозные диски (существуют усиленные). Из-за слабого хомута из бачка гидроусилителя может «убежать» жидкость, но есть беспроблемный крепёж нового образца.

Текст Пётр Баканов