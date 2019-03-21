В России стартовали продажи кроссовера Haval H9 в Premium комплектации

Топовая комплектация Premium китайского рамного внедорожника Haval H9 отличается расширенным списком опций безопасности и комфорта для водителя и пассажиров. Haval H9 в комплектации Premium оснащен бензиновым турбомотором 4C20A с непосредственным впрыском топлива мощностью 245 л.с. при 5 500 об/мин и максимальным крутящим моментом в 350 Нм в диапазоне 1 800-4 500 об/мин. Мотор сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF китайского производства и постоянным полным приводом с межосевой муфтой и пониженным рядом в раздатке.

Комплектация Premium получила систему предупреждения о сходе с полосы движения (LDW — Lane Departure Warning) для улучшения безопасности. В случае непреднамеренного выхода из занимаемой полосы система посылает водителю сигнал предупреждения, призывающий вернуться в занимаемую полосу движения.

Интерьер топового Haval H9 отличается панорамной крышей с электроприводом и отделкой сидений дорогой кожей. Передние сиденья оснащены функцией массажа и вентиляции и дополнены подушкой подколенной опоры, а для пассажиров второго ряда предусмотрены кнопки управления передним сиденьем. При помощи кнопок управления пассажир может увеличить пространство для ног и отрегулировать угол наклона спинки переднего сиденья. Кроме того, машина оснащена электроприводом складывания сидений третьего ряда. В тыльную часть центральной консоли (которая также выполняет функции подлокотника и пространства для хранения вещей) встроена система очистки воздуха внутри автомобиля. Она включает в себя комбинированный фильтр с активированным углем (HEPA), ионизатор воздуха и датчик пыли. Дополняя друг друга, компоненты системы быстро устраняют содержащиеся в воздухе вредные химические вещества, частицы пыли, микробов, летучие органические компоненты, посторонние запахи и улучшают качество воздуха в салоне.

Цена внедорожника Haval H9 в комплектации Premium – 2 782 000 рублей. Для сравнения, Toyota Land Cruiser Prado стоит в России от 2 499 000 рублей.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен