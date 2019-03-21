Компания Hyundai представила «горячую» версию Tucson

Компания Hyundai представила «горячую» версию кроссовера Tucson. Однако, отличия от стандартной версии в основном касаются только внешности. Кузов кроссовера получил модифицированные бампера с увеличенными воздухозаборниками, новые светодиодные ходовые огни, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые колесные диски. При этом все хромированные детали, включая, к примеру, решетку радиатора и окантовки оконных проемов, заменены на черно-глянцевые.

Интерьер отделан черной кожей с красными строчкой и акцентами, получил спортивные кресла и руль, а также накладки на педали. Дополнением к стандартной комплектации стала акустическая система Krell с 9 динамиками, а в качестве опции предлагается панорамное остекление. Наконец, некоторым доработкам подверглась и ходовая часть: в подвеске применены альтернативные, более жесткие амортизаторы, а блок управления усилителем руля получил обновленный софт.

Исполнение N Line корейцы планируют предлагать для трех двигателей. Самым мощным станет «мягкий гибрид» – двухлитровый бензиновый мотор в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, развивающий 182 л.с. Кроме того, в гамму включены 1,6-литровый 177-сильный турбированный двигатель и дизель аналогичного объема, также сопряженный с электрическим ассистентом. В списке коробок передач значатся 6-ступенчатая механика либо 7-диапазонный робот с двумя сцеплениями, а система полного привода будет предложена в качестве опции.

Продажу Hyundai Tucson N Line корейцы планируют начать в мае.

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