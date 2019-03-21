Пневматическая блокировка дифференциала для пикапов Mercedes-Benz X-класс

Компания ARB выпустила передние и задние блокировки для нового автомобиля Mercedes-Benz X-класс. Передняя блокировка имеет артикул RD231 (передаточное число 3,54 и ниже), задняя блокировка — артикул RD229 (все передаточные числа). С пневматическими блокировками ARB у водителя всегда есть выбор, задействовать для большей уверенности и наилучшего сцепления передний дифференциал, задний, или оба вместе. Это позволит вам двигаться по суровому бездорожью на более низких скоростях. Такой режим комфортней для пассажиров, машина не будет сильно разбивать колеи и уменьшится износ ходовой части. Блокировки RD231 и RD229 аналогичны тем, что устанавливаются на пикап Nissan Navara D23 NP300. Передний и задний блокируемые дифференциалы ARB значительно повышают надёжность главной пары, обеспечивая превосходное сцепление ведущей шестерни с зубчатым колесом независимо от приложенного усилия.

Примечание: в настоящий момент не подтверждена возможность установки комплектов ARB при заводских электронных блокировках дифференциала.