Награждение победителей Премии Внедорожник Года 2019 состоится 16 апреля

Ежегодная Премия Внедорожник Года 2019 приближается к своей кульминации. Голосование за звание лучших полноприводных автомобилей продлится до конца марта и в начале апреля мы подведём её итоги. 16 апреля в Москве в лофте «Арма» пройдёт церемония награждения победителей. Ежегодная Премия Внедорожник Года, наряду с Экспертным жюри, приглашает всех читателей принять участие в выборе лучших кроссоверов и внедорожников.

Анкету для голосования можно найти по адресу http://www.vned.ru/anketa.html. Заполните её до конца месяца и станьте участником розыгрыша Главного Приза – кроссовера Haval H2, и других призов. Для того чтобы вам было проще определиться с победителями, мы разделили все автомобили формата 4х4 на две группы – «Кроссоверы» и «Внедорожники», в каждой из которых предусмотрели три размерных категории. В отдельную, седьмую категорию мы собрали пикапы. Призёры будут определены по итогам голосования двух жюри.

Подробную информацию можно получить на сайте Премии http://www.vned.ru/