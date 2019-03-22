Компания Porsche официально представила Cayenne Coupe

Компания Porsche официально пополнила семейство Cayenne новой моделью, представив кросс-купе по имени Cayenne Coupe. Новинка будет позиционироваться, как самая спортивная модель в сегменте. Кузов Cayenne Coupe полностью индивидуален от лобового стекла до кормы. Передние стойки кузова наклонены более сильно, а из-за новой линии крыши общая высота кроссовера уменьшилась на 20 мм. Задние стойки, которые стали заметно более покатыми, органично переходят в мускулистые колесные арки – их рельеф увеличил общую ширину задней части кроссовера на 18 мм. Наконец, переехавший на бампер задний номерной знак призван, по официальному утверждению, визуально занижать новинку.

Новая модель комплектуется панорамной стеклянной крышей общей площадью 2,16 кв.м. Опционально ее можно заменить карбоновыми панелями: в этом случае крыша Cayenne Coupe получит еще и продольную выштамповку в стиле суперкаров марки. В оснащение кросс-купе вошли также стационарный спойлер на стыке крыши и двери багажника, дополнительный активный спойлер (начиная со скорости в 90 км/ч он выдвигается на 135 мм) и 20-дюймовые колесные диски (в качестве опции предлагаются диски размерностью до R22).

Интерьер передней части купе отличается от традиционного кроссовера новыми спортивными креслами с интегрированными подголовниками и электрорегулировками по 8 направлениям. Объем багажника у Cayenne Coupe составляет от 625 л до 1 540 л, тогда как стандартный кроссовер может похвастать минимальным объемом в 770 л, который можно увеличить до 1 710 л.

Купеобразный кроссовер будет предлагаться только с двумя вариантами моторов. Базовая версия получила 3-литровый турбированный V6 с отдачей в 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента, что с учетом пакета SportChrono, входящего в базовую комплектацию кросс-купе, позволяет ему набирать первые 100 км/ч за 6 секунд. Опциональные пакеты, облегчающие кузов, позволят уменьшить это время еще на 0,1 с. Максимальная же скорость такого «Кайена» составляет 243 км/ч. Топовой версией стал Cayenne Coupe, вооруженный 550-сильным 4-литровым V8, который обеспечивает 770 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч – 3,9 секунды, максималка – 286 км/ч. Оба кросс-купе снабжены 8-ступенчатым роботом, системой полного привода и адаптивными амортизаторами в подвеске.

Российские дилеры уже открыли прием заказов на новинку, но купеобразный Cayenne получился заметно дороже своего традиционного собрата. Цены на базовый Porsche Cayenne начинаются с отметки в 4 999 000 рублей, а за Cayenne Coupe с шестицилиндровым мотором придется отдать не менее 5 877 000 рублей. Что касается версии Turbo, то ее цена начинается с 11 013 000 рублей при стартовой стоимости классического Cayenne Turbo в 10 265 000 рублей.

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