Апрель №4 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ ТОЧНО В СЕРЕДИНУ Среди десятков моделей небольших кроссоверов должна была появиться некая точка отсчёта — машина нейтральная и одновременно соответствующая всем запросам потребителей. И такaой кроссовер нашёлся — это Volvo XC40 ЧТО НОВОГО В НОВОЙ VITARA Испортившаяся в начале весны погода не помешала компании Suzuki представить обновлённую Vitara и даже провести небольшой фестиваль поклонников марки НЕМНОГО Б/У ПОД ПРИКРЫТИЕМ Что ни говори, а компания Ford умеет удивлять. Двадцать лет клепать одно и то же, лишь немного меняя округлость боковин, и вдруг радикально сменить стиль, чтобы спустя несколько лет развернуться в обратном направлении. Если вы не поняли, речь идёт об Explorer…

ОСОБОЕ МНЕНИЕ МОЩНЕЕ, ЕЩЁ МОЩНЕЕ Обычно тюнинг внедорожников и пикапов, в отличие от автомобилей других классов, направлен на повышение проходимости. Но это вовсе не означает, что он должен быть скучным, и ведущие мастерские мира доказывают это СИРЕНЕВЫЙ МОНСТР Почти все автомобили, выходящие из стен этого тюнинг-ателье, принято называть эксклюзивными. И это действительно так. Но проект на базе пикапа Toyota Tundra выделяется даже на фоне эксклюзива ИСТОРИЯ АРХАР ПО ИМЕНИ DODGE Правила изменились! Под таким слоганом новый RAM въехал в 1994-й модельный год. Эффект получился невероятным. Причём сильнее необычного дизайна с отдельными крыльями публику поразила топ-модель с V10 под капотом ЛЮДИ ИНТЕРВЬЮ ИСТОРИЯ С БОРОДОЙ Действующий чемпион России по бородатости, собиратель необычной коллекции, совладелец успешного агентства по связям с общественностью и последовательный эскапист, предпочитающий английские машины. В нашей рубрике «Люди» Сергей Чумин СТИЛЬ РУКИ НА РУЛЕ Автомобильные перчатки не только аксессуар времён Ford Model T, но и вполне актуальное средство комфорта за рулём. Зимой это — дополнительное тепло, летом — защита от грязи, а также надёжное сцепление с рулём при крутых манёврах на высоких скоростях. Мы сделали подборку самых практичных и полезных вариантов

МИР МАРШРУТЫ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ. ТОНЯ ТЕТРИНА Тоня на поморском диалекте означает «рыбацкий хутор, место промысла». Есть ещё село Тетрино в 136 км за Варзугой, но добраться туда можно только по воздуху или морем. А тоня Тетрина стоит на Турьем полуострове, и до неё можно доехать на машине ФОТОРЕПОРТАЖ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ТВИН ПИКС» Поиск мест, имеющих отношение к сериалу, был основной целью нашего путешествия. Он начался в Сиэтле, постепенно уводя вглубь штата Вашингтон. И хотя пожить в The Great Northern нам не удалось из-за его дороговизны, все остальные места, помеченные на фанатских картах, мы посетили ИСПЫТАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЕМ Экспедиция Red Off-road Expedition включала в себя скоростные автострады и скалистые тропы Турции, незакреплённые пески Мангистау и усыпанные камнями горные участки Байбурта, подъёмы на гору Арарат и степные дороги Казахстана. Другими словами, 12 000 км всех типов дорожного покрытия и его полного отсутствия ПУТЕШЕСТВИЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. РУАНДА – БУРУНДИ Вообще-то из Кении можно было сразу проехать в Танзанию – быстро, просто и без сложностей. Но мы давно вошли во вкус автопутешествий, и вариант «как проще» нас не устраивал. Мы подумали: «А не углубиться ли в самое сердце Африки? Не сделать ли петлю через Руанду и Бурунди?» ЭЛЬБРУС. ОХОТА ЗА ВИДАМИ Начиная с ХХ века подъём на Эльбрус стал массовым. Чуть ли не круглогодично горные гиды водят наверх начинающих альпинистов. Впрочем, двуглавый стратовулкан будоражит умы не только горных восходителей, но и обычных туристов. Вид исполина, покрытого льдами, захватывает дух, а охота за этим видом добавляет путешествию азарта

ЛИКБЕЗ АКАДЕМИЯ SUBARU. ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ Этим материалом мы начинаем серию статей о техническом потенциале, скрытом в недрах автомобилей Subaru. Мало того, что практически все машины компании созданы для преодоления плохих дорог, а то и вовсе бездорожья, так ещё и используют они необычные, а зачастую и уникальные устройства ATV CLUB ЛАВИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧАСТЬ 2 Мы продолжаем рассказ о самых важных правилах, соблюдение которых поможет вам не попасть под лавину, а если всё же попали, не остаться под ней навсегда