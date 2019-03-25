Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут 2 июня 2019 года

2 июня Ростовская область в 17-й раз станет центром тракторного спорта России. Уникальное соревнование соберет сильнейших сельских механизаторов со всей страны. Лучшие из них поборются за звание чемпиона, получат в награду новые тракторы и сельхозтехнику.

В Бизон-Трек-Шоу 2019 сразятся три десятка трактористов. На линию старта они выйдут в парах, тройках и четверках. Шесть этапов и два финала. На скорости до 100 км/ч гонщикам предстоит преодолеть сложнейшую спортивную трассу, в общей сложности превышающую 15 километров. Дорожное покрытие – гравий, грунт. Есть опасные повороты, трамплины, водные препятствия, крутые спуски и подъемы, рискованные скоростные участки. К гонкам будут допущены тракторы, оборудованные каркасами и ремнями безопасности. Для увеличения скорости, маневренности и устойчивости на трассе машины пройдут в сельхозпредприятиях специальную модернизацию. Команды форсируют двигатели, усовершенствуют трансмиссию, расширяют колесную базу, применяют другие технические решения. Накануне соревнований технику проверят инспекторы Гостехнадзора.

Главные призы для аграриев предоставит Правительство Ростовской области. Четверым лучшим гонщикам вручат тракторы и сельхозтехнику. Дорогими подарками отметят механизаторов в специальных номинациях: «За волю к победе», «За самый экстремальный заезд», «За самую высокую скорость», «За лучший дизайн трактора» и «Приз зрительских симпатий».

Цель Бизон-Трек-Шоу – популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в агропромышленный комплекс России. Единственные в стране гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся с 2002 года. За минувшее время в турнире сразились более 300 спортсменов. Финалистам вручили 36 призовых тракторов и десятки единиц различной техники. Известный журнал «Вокруг света» включил «Бизон-Трек-Шоу» в рейтинг «155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами» (№ 12, 2016). Участие в тракторном турнире бесплатное. Каждый гонщик будет застрахован оргкомитетом на 1 млн. рублей.