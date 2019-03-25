В России стартовали продажи обновленного кроссовера Mazda CX-9

В России начались продажи обновленного 7-местного кроссовера Mazda CX-9. Изменения коснулись главным образом салона и функционала. Сразу обращает на себя внимание новый 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов и безрамочное внутреннее зеркало, а передние сиденья теперь оснащены функцией вентиляции. Салон приобрел еще больший лоск – в частности, за счет использования в отделке передней консоли кожи Nappa и натурального японского ясеня. И еще обновленный CX-9 стал первым автомобилем марки в России, получившим опцию CarPlay & Android Auto.

Mazda CX-9 предлагается в новой комплектации Active стоимостью от 2 млн 795 тыс. рублей, а топовая Executive обойдется любителям особого шика и комфорта уже от 3 млн 357 тыс. рублей, причем производитель ожидает, что именно эта комплектация Executive (от 3 млн 357 тыс. рублей) останется самой популярной на российском рынке.

С прошлого февраля премиальный кроссовер CX-9 выпускается предприятием «Мазда Соллерс» в России, и за этот период на его мощностях произведено 1952 таких машины. Реализовано же по итогам прошлого года было в 1667 экземпляров этой модели, что почти в 5 раз больше показателя 2017 года.

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