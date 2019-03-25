Три главные буквы российских водителей

Нашему с вами комфортному передвижению по улицам, проспектам, шоссе и магистралям мешаем мы же сами. Вернее, некоторые из нас. Это люди особого типа, привыкшие жить по принципу «А чё?». Эти три буквы они смело используют в большинстве жизненных ситуаций. Именно «ачёшники» ставят машину так, что её корма перекрывает половину проезжей части во дворе. Они же заезжают на газоны, места для пожарной техники, перекрывают двери подъездов. Подойдёшь к такому «таланту», спросишь, мол, как же ты, любезный, умудрился на права сдать? А в ответ гарантированно получишь: «А чё?»

Эти же люди считают вполне нормальным ездить в левом ряду со скоростью 40 км/ч при разрешённых шестидесяти. И им невдомёк, что они создают аварийную ситуацию. Хорошо, если звёзды сошлись и в левом ряду едет несколько «ачёшников» подряд. Им хорошо вместе. Спокойно. А чё? Все так едут. Но чаще всего эти «элементы таблицы идиотов» разговаривают по телефону, при этом держат его перед собой, как блюдце с чаем, отстранённо глядят вдаль, но не на дорогу и по зеркалам и решают свои задачи. И им не особо важно, что в их машине может присутствовать функция Bluetooth, придуманная во многом ради того, чтобы они, родимые, могли общаться по громкой связи. А чё, им же лень настраивать соединение. Им удобно, их всё устраивает.

А тем романтикам-оптимистам, кто ещё надеется на ПДД и считает, что левый ряд у нас всё-таки скоростной, а не самый престижный и правильный «по фен-шую», вынуждены сначала замедляться, создавая волнообразное затруднение потока, а затем обгонять справа. А чё? Это не обгон справа, а перестроение и прямолинейное движение.

И если в светлое время суток многие из «ачёшников» отсиживаются в офисах, хоть таким образом давая транспортному потоку «течь», вечером и ночью от них нет спасения. Им помогают таксисты, предпочитающие трогаться максимально плавно, дабы сэкономить пару граммов бензина. Прямо-таки повальная тенденция последних лет.

Посмотрите на большинство многополосных улиц в любом крупном городе: левый ряд всегда самый востребованный. Он первый собирается в «хвост», если впереди светофор или любой другой фактор, заставляющий замедлиться. Правые ряды тем временем едут. И чем правее, тем быстрее. Самые скоростные машины перемещаются вплотную к тротуарам. Не особо безопасно, особенно если на тех тротуарах окажутся «ачёшники-пешеходы», которым надо на другую сторону. Ну надо им, а чё?

А в это время власти вводят «вафельницы», хотят отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч, выделенные полосы рисуют. В общем, производят вид бурной деятельности, направленной на обеспечение нашей с вами безопасности. А чё, у них работа такая. Но попытаться разобраться в корне проблемы — это сложно. Тут надо включать голову, а она у многих давно используется только для пережёвывания пищи.

А корень проблемы — это вся наша система автошкол и выдачи прав. Вся, от первой до последней инстанции. Я недавно провёл анонимный опрос среди своих знакомых. Вопрос был единственный: вы купили права? Девять из десяти ответили утвердительно. А чё, так же удобнее. Отдал некую сумму правильному человеку со связями, сходил на экзамены и через пару недель получил права. Да, удобно. А как быть с учёбой? Как понять физику движения машины? Как понять психологию потока? Да отработать пару рефлексов управления, наконец. «Ну а чё, само получится, когда за руль сяду», — говорят они. И при этом высшее руководство ГИБДД продолжает манипулировать знаками ограничения скорости, докладывать о снижении аварийности и внедрять новые виды техники.

Я уверен, что 90 % пробок на дорогах — это наша же вина. Не плохо развитая дорожная сеть. Не идиотские знаки в самых неподходящих местах. Мы не уважаем других водителей. И я не пытаюсь как-то выделиться на общем неутешительном фоне. Напротив, я вынужден существовать и ездить по тем понятиям, которые мне навязывает поток. А чё, мне же тоже надо ехать.

Текст Вадим Клепнёв