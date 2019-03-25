В Lamborghini задумались о преемнике LM002

В Lamborghini задумались о выпуске «наследника» легендарного LM002. Автомобиль будет приспособлен для передвижения по труднопроходимой местности и по характеристикам не будет уступать LM002 и Jeep Wrangler. Возможно, компания подготовит более утилитарную версию «Уруса», хотя можно ожидать, что внедорожник станет самостоятельной моделью с уникальным дизайном.

Оригинальный Lamborghini LM002 выпускался в период с 1986 по 1993 год. Внедорожник стал первой и последней серийной моделью, построенной в рамках проекта Lamborghini Militaria — программа предусматривала разработку автомобилей для моторизованных подразделений американской армии. LM002 оснащался атмосферным 5.2 V12 от Countach мощностью 426 сил и 500 Нм момента. В качестве опции его можно было укомплектовать 7,2-литровым V12, разработанным для гоночных морских катеров.

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