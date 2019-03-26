Представлен бескомпромиссный флагманский пикап Triton Absolute от Mitsubishi Motors

На 40-м международном автосалоне 2019 в Бангкоке Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представила специальную шоу-модель знаменитого пикапа Triton (L200 в Европе) под названием Absolute. Модель воплощает твердый и бескомпромиссный характер флагманского пикапа MMC, а так же выражает общую концепцию «стойкость за гранью возможного». Triton Absolute получил усиленную раму, облаченную в кузов с изломанными линями, напоминающими природный рельеф скалы. Эта специальная модель обращает на себя внимание защитными панелями кузова и стильной системой освещения, которые добавляют «жесткости» облику пикапа и еще нагляднее обнажают его природу.

MMC ожидает, что смелая и амбициозная модель понравится владельцам и поклонникам пикапов, воплощая собой его базовые характеристики, которые были дополнительно усовершенствованы с запуском модели 2019 в Таиланде прошлой осенью — проверенную техническую надежность и высокую производительность в любой ситуации. Triton Absolute также является новым воплощением слогана MMC «Drive Your Ambition», отражающего 100-летнюю историю автомобильного производства, ДНК марки, в дизайне, ценностях, в поощрении амбиций владельцев автомобилей Mitsubishi.

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