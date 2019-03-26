В России отзывают кроссоверы BMW X5

Согласно информации, размещенной «Росстандартом», компания BMW отзывает в России 5 единиц кроссоверов X5 (G05). Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в стране с октября 2018 по декабрь 2019 года.

В качестве причины отзыва названы винты привинчивания ремня безопасности к переднему левому сидень и механизма переднего левого сиденья к днищу кузова, которые могли быть затянуты не с заданным крутящим моментом, что в течение срока службы автомобиля может вызвать возникновение шумов и выход данных деталей из строя.

Уполномоченные представители «БМВ» оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения ближайшего дилерского центра марки, где с их автомобилями будут проведены ремонтные работы. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен