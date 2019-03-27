Будущие модели Jaguar Land Rover помогут остановить распространение вирусов и бактерий

Компания Jaguar Land Rover уверена, что автомобиль будущего поможет победить опасные вирусы и бактерии.

Будущие модели могут остановить распространение простуды и гриппа благодаря инновационной технологии ультрафиолетового излучения (UV-C), заимствованной из медицинской индустрии, где она успешно применяется на протяжении более чем 70 лет. Эксперты Jaguar Land Rover уверены, что технология UV-C предотвратит размножение бактерий и вредоносных вирусов в салоне автомобиля. Данное решение уже сейчас широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей посредством применения световых волн в диапазоне 200-280 нанометров. Воздействие UV-C на патогенные микроорганизмы в системе кондиционирования приводит к разрушению молекулярной структуры ДНК вирусов, тем самым нейтрализуя их. После этого в салон поступает исключительно чистый воздух. Технология даже способна бороться с супербактериями, устойчивыми к воздействию антибиотиков.

Jaguar Land Rover исследует технологию UV-C в рамках своих целей по созданию максимально безопасного и комфортного пространства в салоне каждого автомобиля. Компания уже тестирует широкий диапазон функций для улучшения самочувствия водителя и пассажиров.

Компания Jaguar Land Rover активно ищет способы нейтрализации патогенных микроорганизмов путем новейшей системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), доступной на большинстве представителей текущего модельного ряда, включая полностью электрический Jaguar I-PACE и Range Rover Sport. Четырехзонный климат-контроль и система ионизации воздуха в салоне используют в своей работе энергию высокой мощности для создания триллионов мельчайших негативно заряженных частиц – ионов, заключенных в молекулы воды. Эти ионы деактивируют патогенные микроорганизмы путем формирования более крупных частиц, которые выводятся из воздуха в салоне, попадая обратно в фильтр. Помимо борьбы с болезнетворными организмами, ионы таким же образом устраняют неприятные запахи и аллергены.

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