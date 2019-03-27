Концерн BMW анонсировал новинки на электротяге

Концерн BMW опубликовал фото новых моделей кроссоверов на электротяге: BMW iX3 и iNext .

Первым на рынке должен появиться кроссовер BMW iX3, который будет построен на базе традиционного X3. Электрокроссовер будет иметь запас хода на одной зарядке до 400 км, а при использовании особо мощной зарядной станции восполнить запас энергии можно будет всего за полчаса.

Что касается кроссовера iNext -подробностей мало, ожидается, что под эту модель BMW разработает отдельную платформу и целый ряд новых коммуникационных сервисов. Известно, что на момент выхода iNext станет технологическим флагманом компании, а статус этот ему будет обеспечивать в том числе и система полуавтономного управления 3 уровня. Производство BMW iNext планируется начать в 2021 году.

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