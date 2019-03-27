Компания Renault отзывает Duster и Dokker

Российское отделение компании Renault уведомило Росстандарт о добровольном отзыве 19 218 автомобилей моделей Duster и Dokker, которые были проданы на российском рынке с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является возможная неисправность в тормозной системе, а именно, в отзываемых автомобилях может быть неправильно размещена уплотнительная мембрана усилителя тормозов. Нарушения были допущены заводом-поставщиком в процессе сборки. На всех отзываемых автомобилях будет проверен вакуумный усилитель тормозов и, при необходимости, будет выполнена его замена. Все работы для владельцев отзываемых автомобилей будут бесплатными.

Дилеры известят владельцев автомобилей о необходимости посетить сервис для проверки и возможного ремонта путем рассылки уведомлений по почте или по телефону. Впрочем, можно самостоятельно свериться со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей и записаться на сервис не дожидаясь уведомления от дилера.

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