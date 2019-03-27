Где шланг? Pandao для тех, у кого кончилось топливо

Сегодня мы изменим своей привычке и переместимся на просторы торговой площадки, которая принадлежит группе Mail.ru. Хотя торгуют на ней тем же, что и на Ali, отличия есть.

У Pandao есть очень сильный распродажный блок. Продавцы с накрученным или низким рейтингом там отслеживаются и отсеиваются. Стопроцентной чистоты, разумеется, не получается, но модераторы явно стараются. Обещают также бесплатную доставку, хотя есть и платные варианты. Наконец, площадка обоснованно заявляет, что выбирает среди множеств самые низкие цены. Страдает от этого лишь ассортимент. Ну, и кошелёк покупателя, потому что, как и в других ситуациях, низкий ценник заставляет покупать даже то, что не нужно.

Мы не будем уподобляться консюмеристам и поищем предмет, который лучше иметь, чем не иметь. Не так давно я обсох на трассе, испытывая очередной «реальный расход», и мне бы такая вещица точно пригодилась. Я имею в виду ручные, аккумуляторные и с питанием от бортовой сети автономные помпы и насосы для перекачивания топлива, масла, воды и прочих жидкостей.

Карманный нефтепровод

Это изделие мне понравилось форм-фактором и универсальностью, по крайней мере заявленной. Описание вообще делает из этого насоса какой-то аналог помеси Falcon IX и танка Т-14. И в воде не тонет, и в огне не горит, и не ржавеет, и во взрывоопасной среде может работать, а пробить его можно только из китайского РПГ, попав точно в шланг. Только спирт не любит, говорят в описании. Питается от аккумулятора напрямую. Учитывая, что насос погружной, у него точно не будет больших проблем с перегревом, а вот заявленная производительность вряд ли подойдёт для 200-литровых бочек. Зато стоимость его невелика — 1130 рублей с доставкой.

https://pandao.ru/product/2dc06a93-166f-404e-acf8-5bcf30087ddf?d=d9c65dd6-b6cf-4bc1-bd6f-5521b4d74688

Не маслом единым

Ещё более универсальным насосом можно считать этот. Им можно не только топливо, но и масло перекачать, сменив шланг, да и вообще всё, что не разъест материал, из которого он сделан. Кроме того, это единственный насос, который может и воздухом надуть что-то, не требующее высокого давления. Объём насоса, впрочем, также невелик, так что поработать придётся. Однако богатая комплектация и умеренная цена делают выбор вполне разумным. Можно найти вариант рублей за пятьсот-шестьсот с доставкой.

https://pandao.ru/product/bf6e9f9e-a533-446a-95a2-1060d30a2cc3?d=5695ff44-947e-4e68-9cc8-47d9ba5faef6

По старинке

Если у вашего дяди или деда был советский лодочный мотор и овальная канистра к нему, вам знакомо и такое устройство как «груша». Если не знакома, у вас есть шанс с ней познакомиться и даже полюбить. Это самый ручной из всех ручных насосов. Ставится в разрез шланга, что удобно, когда надо регулировать длину от источника до вас и далее до приёмной горловины. Перекачка топлива идёт неспешно. С лодочным мотором это прокатывало, там и нужно было только наполнить поплавковую камеру. Так и в сухопутном быту «груша» прежде всего нужна, чтобы подать первую порцию. Подходит для шлангов сечением 6, 8 и 10 мм. Стоимость с учётом металлических деталей вполне сносная — 324 рубля и почти не зависит от диаметра носика.

https://pandao.ru/product/aea0334c-ab76-4a54-a3da-c88835bb151b?d=36fc06d8-9cbb-4b45-bc1a-e1377c4bedd2

Принцип «груши»

Самый доступный вариант перекачивающего ручного насоса. Ничего не могу сказать о производительности, да и вообще способности закачать, скажем, дизель на высоту заливной горловины бака хотя бы «Нивы», тем не менее вариант за 200 рублей вполне может оказаться работоспособным. По меньшей мере гипотетически. А проверить на практике никто и не мешает. Принцип действия аналогичен «груше», но форм-фактор совсем другой, как и материалы.

https://pandao.ru/product/bdcc8719-c365-4d48-92c6-0d570b92ee6d?d=27218a46-aeab-4e1e-846a-59fb6b6ac159

С моторчиком

Близкий по форм-фактору насос с жёсткой засасывающей трубкой и мягким подающим шлангом. Невелик, около 60 см в длину или высоту, смотря как держать. Радикальное отличие от описанного выше устройства заключается в наличии электрического моторчика и аккумулятора. Точных характеристик нет, но есть умозрительные основания полагать, что на перекачку 200-литровой бочки особо можно не рассчитывать. Так, аквариум слить литров на пятнадцать или такую же канистру. Зато недорогой — 860 рублей со всеми почтовыми расходами.

https://pandao.ru/product/9d42c04a-03e8-4c1d-b7eb-93467641ec09?d=deca517a-4b5a-483f-9c4f-698171d08d8a

Текст Игорь Губарь