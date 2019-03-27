Haval. Большие российские планы

Ни для кого не секрет, что компания Haval вот-вот запустит российское производство на заводе в технопарке Узловая под Тулой. Точнее, это произойдёт в начале лета, хотя уже с декабря завод работает в тестовом режиме. Производство серьёзное, не какая-нибудь крупноузловая сборка. Налажены штамповочный, сварочный и окрасочный цеха, и это не случайно. Мечты у компании — стать SUV брендом №1 в России, значительно увеличить локализацию (сейчас она 30%), развивать дилерскую сеть с упором на качество обслуживания и удовлетворённость клиентов. 40 нынешних дилеров, в перспективе до конца года превратятся в 80. Самая северная «точка» компании – Якутск перстанет быть таковой, появятся дилеры на Дальнем Востоке. Марка Haval сделала ставку исключительно на кроссоверы, легковых моделей в перечне нет.

В то же время, у компании Great Wall, владеющей Haval, планы ещё более амбициозные — стать SUV брендом №1 в мире! Если говорить о нашем рынке, то у Haval есть один неоспоримый плюс. Кроссоверы, изначально рассчитанные на широкий спектр дорожных и климатических условий Китая, отлично подходят и нам – никакая адаптация им не нужна.

Российское производство в июне начнётся с новой и наиболее современной модели F7. За ней последует F7X – родственный кроссовер со стильным кузовом «купе», а через несколько месяцев – хорошо знакомый рамный Н9. За ними в планах и другие модели. Объем выпуска на старте запланирован на уровне 80 тысяч автомобилей в год, а максимальная производительность завода — 150 тысяч. Непривычно то, что первыми с конвейера сойдут наиболее крупные машины из широкой модельной линейки Haval. Тут расчёт прост – именно они наиболее выигрышны по цене, каждая в своей нише. И они же лучше других показывают высокий уровень качества, заявленный и поддерживаемый компанией. Да, настоящий китайский автомобиль сегодня – это вовсе не набор из дешёвого пластика, непонятного мотора и неприятного запаха. Всё это в далёком прошлом. Рядовой кроссовер от Haval позиционирует себя на рынке уверенно, ездит хорошо, выглядит прекрасно, отлично и современно оборудован и к тому же дешевле большинства конкурентов.

Его среднестатистический покупатель относительно молод, не подвержен комплексам, платит только за то, что осязает и ценит заботу о себе со стороны производителя. А он, то есть Haval, и рад стараться – гарантийный пробег нового F7 увеличен со 100 до 150 тысяч километров пробега, былая проблема с запчастями из Китая в условиях локализованного производства сойдёт на нет, поддержка дилеров должна выйти на новый уровень. Кстати, главный документ присутствия новой модели на рынке — Одобрение Технического Транспортного Средства на Haval F7 ожидается со дня на день. Общий план продаж на 2018 год намечен в пять раз больший, чем за прошедший, это 15000 машин и большая их часть – новый F7. Есть перспективы и троекратного увеличения продаж рамного внедорожника H9. Каждая из запланированных моделей будет иметь полноприводную версию.

Одним словом – с песней и флагами, под бравые марши и заводские гудки марка Haval всё значимее приходит на наш рынок. Сбудутся ли все заманчивые планы? Будем надеяться.

Текст Евгений Хапов