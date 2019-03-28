Уходя, гасите свет, господин Форд!

«Форд» уходит из России. Не совсем, «Транзит» останется, но всё же нашему журналу писать о нём в обозримом будущем больше не придётся. И вроде бы жалко и даже немного обидно, но стоит прикинуть все «за» и «против», как становится ясно: сворачивание значительной доли бизнеса в России абсолютно закономерно.

А как всё начиналось!.. В начале 2000-х в автосалонах, которые открывались по три штуки в день, начали появляться первые «Фокусы», собранные во Всеволожске. И в общем-то для большинства водителей, измученных нашей «классикой», именно продукция «Форда» стала билетом в мир настоящих, современных и удобных автомобилей. Миссию «Форда» в России трудно недооценить: они приучили нас к хорошим машинам и к тому, что обычный трудящийся в состоянии, пускай и не без помощи заёмных средств, купить себе кусочек самых прогрессивных технологий и, главное, получать удовольствие от езды. Это теперь продукцию российских брендов мы рассматриваем как унылую неизбежность для тех, кто не может заработать миллионы. Тогда пролетарии мечтали максимум о подержанной «Астре», пригнанной из Литвы. «Форд» смог перевернуть рынок и предложить по-настоящему передовой продукт по очень заманчивой цене. И люди оценили.

Но «Форд» сам загубил все предпосылки к успешному развитию российского отделения. С тех пор, как мир помешался на SUV, прошло уже почти два десятка лет, но глобальная стратегия «Форда» только сейчас объявила о сокращении легковой гаммы и постепенном замещении седанов, хетчбэков и прочих MPV универсальными машинами, которые нужны покупателям: конечно, кроссоверами, да и то на домашнем рынке. А ведь в США «Форд» чувствует себя вполне неплохо: пикапы серии F продаются сотнями тысяч ежегодно. Не отстаёт «Эксплорер», не так давно возродили «Экспедишн» . Кое-как просыпается уже пропахшая нафталином марка «Линкольн» — и тоже за счёт новых SUV

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А в Европе и России беда. Убытки за 2018 год — почти двести пятьдесят миллионов условных единиц. Причём там, у них, за Кёнигсбергом, хотя бы «Фокус» четвёртого поколения продаётся (два года как), а у нас, на автомобильном рынке одной шестой части суши, всё совсем печально. Два кроссовера в модельной гамме, да и те глобально не обновлялись много лет. До сих пор непонятно, зачем нужно было организовывать сборку «Эксплорера» в России. Если до кризиса этот огромный автомобиль хоть как-то продавался благодаря хорошей на фоне «коллег по габаритам» цене, то после обвала курса рубля цены выросли вместе с валютой и спрос, что характерно, упал. Но производство в Елабуге не остановили. Почему нельзя было локализовать, например, рамное семейство «Рейнджер»/«Эверест»? Аналоги японского и даже китайского происхождения продаются очень неплохо, доля пикапов и вовсе растёт вопреки всем прогнозам уже лет десять. А между тем в КНР модельная гамма «Форда» разнообразнее раз в пять!

Но нет. Нам решили подселить ещё и кургузое недоразумение под названием «Эдж» — и реакция рынка, вернее, её отсутствие, не заставили себя ждать. «Эдж» оказался, мягко говоря, не востребован от слова «совсем». Вы видели «Эдж» на улицах города? То-то же. Как и будто бы игрушечный «Эко Спорт»: в теории очень грамотная машинка, но из-за специфичной внешности с фарами больше колёс обделённая покупательским вниманием. «Мондео» — шикарная «тележка», но откровенно дешёвый интерьер, задумчивая мультимедийная система SYNC и отсутствие альтернативного кузова. Универсал-то при смене поколений в 2015 году убрали — и ведь зря! А держать на конвейере «Фокус» восьмилетней давности при наличии более новой версии — это нормально?

И ведь я не могу сказать, что российская гамма «Форда», — сплошь плохие машины. Тот же «Эко Спорт»: как бы он ни выглядел, управлять им — одно удовольствие! Как, собственно, и всеми остальными «Фордами». На настройках шасси американцы не экономили никогда. И седан «Фиеста», и «Эко Спорт», искусственно «имплантированные» в российскую линейку из Бразилии, рулятся так, что многим «немцам» бы брать пример.

Одна «Куга» «зашла» в России хорошо. Но это, скорее, исключение из правил. Был ещё высокий хэтч «Фьюжн» — хоть и с моноприводом, но кроссоверного вида аппарат. И его брали лучше, чем аналогичную по стоимости «Фиесту». Но после 2012 года «Фьюжн» растворился, фактически оставив в производственной линейке ничем не прикрытую дыру.

Получается, «Форд» в течение многих лет пытался обмануть ожидания людей, которых сам же до этого приучил к хорошим машинам. Парадоксальная ситуация, не правда ли? Пример коллег из GM, бездарно «сливших» весь рынок Европы и Таможенного союза, видимо, не достаточно нагляден. Особенно иронично этот «американский исход» выглядит на фоне новостей о скором возвращении в Россию «Опеля». GM много лет не мог добиться окупаемости «Опеля», а PSA не просто вывели бренд в плюс, но и каждой новой моделью будто бы показывают бывшим владельцам, что счастье было так возможно, и так, и вот так ещё. «Форд» уйдёт, его долю радостно растащат «корейцы», дружное семейство VAG и, вполне возможно, «Опель» с PSA. Такова жизнь. Незаменимых нет.

Текст Вадим Клепнёв