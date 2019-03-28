Семейство Hyundai пополнится новым кроссовером

Hyundai объявляет название нового кроссовера 2020 модельного года: Hyundai Venue.

Hyundai объявила название своего нового кроссовера 2020 модельного года: Hyundai Venue. В переводе с английского это означает «место», в том числе место, в котором люди договариваются встретиться. В данном случае — внутри автомобиля. Кроссовер ориентирован на деловых людей, ведущих активный образ жизни. Традиционно кроссоверы Hyundai называются по именам городов или особых мест. Venue — это место, где хочется быть, пока человек едет к конечной точке путешествия, где бы она ни находилась.

Мировые СМИ впервые увидят Venue на Нью-Йоркском международном автосалоне 17 апреля. В рамках глобальной премьеры будет использоваться инновационная технология дополненной реальности (AR).

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