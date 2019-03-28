Chevrolet Niva ожидает масштабный рестайлинг

В глобальной Сети появились фото интерьера Chevrolet Niva с установленным на переднюю панель монитором. Более того, по слухам, такие «Шевроле Нивы» уже появились у дилеров.

Впервые фото салона обновленного кроссовера было опубликовано порталом Drom.ru, но специалисты портала выражали сомнения в том, что это интерьер заводского кроссовера, а не работа самодеятельных тюнеров. Указывалось, например, на то, что монитор установлен на старую переднюю панель, хотя ранее планировалось полностью ее изменить, а также на то, что сделано это кустарно.

Между тем, в пресс-службе предприятия «Российской газете» подтвердили, что речь идет действительно о заводской разработке: мультимедийная система с монитором станет частью новой комплектации Chevrolet Niva под названием GLC Multimedia, и такие кроссоверы уже появились у некоторых дилеров. Стоимость автомобиля с экраном – 810 000 рублей.

Отмечается, что вместе с монитором обновленный кроссовер получил также и камеру заднего вида, изображение с которой выводится как раз на монитор. Кроме того, на экран возложены еще и функции управления головным устройством для воспроизведения аудиопотока, установленным отдельно. Наконец, система позволяет и пользоваться навигацией от Navitel.

Обещано, что все подробности о рестайлинге Chevrolet Niva производитель раскроет в ближайшее время. Помимо нового оборудования, кроссовер должен получить также измененное оформление передней части с новыми бампером, крыльями и капотом, а также модернизированную панель приборов.

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